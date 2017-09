La penúltima denuncia

El Seprona está realizando un despliegue impresionante de actuaciones contra la venta ilegal de animales exóticos, uno de los principales problemas que sufren en nuestro país animales como loros, iguanas, camaleones, etc. No es fácil descubrir a los culpables, pero aún más complicado es decomisar a esos animales, ya que no hay centros oficiales que, una vez intervenidos, puedan acogerlos. Por eso, la mayoría de esos animales quedan depositados en manos de los mismos que traficaban con ellos. ¿Responsables? Las autoridades que ni apoyan, ni ayudan e, incluso cierran, los únicos centros existentes para acoger a los mismos.