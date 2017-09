¡Vacuna va, vacuna viene!

Soy una persona que me preocupo mucho por la salud de mi perra y me gusta vacunarla de todo cada año pero, últimamente, me estoy planteando si realmente vale la pena. ¿Qué sería lo mejor?

Valorar el efecto de las vacunas en general es muy complicado porque, al fin y al cabo, hay distintos tipos y contra muchas enfermedades y, claro, cada una es un mundo. No obstante y, de forma general, la efectividad de las mismas depende del estado inmunitario del perro en el momento de ponérsela. Así, si el animal presenta parásitos, está estresado o, por ejemplo, se encuentra enfermo, el efecto positivo de las vacunas puede ser nulo. Por ese motivo, se han establecido unos protocolos que garantizan que, vacunando cada cierto tiempo a un perro, éste mantenga niveles de inmunidad adecuados durante toda su vida. De todas formas, es mejor realizar buenas vacunaciones iniciales que puedan garantizar una inmunidad alta ante las enfermedades más importantes pero, en cualquier caso, siempre dependiendo del tipo de vacuna, del criterio veterinario y de la legalidad vigente en aquellas que son obligatorias.

Es curioso: existen personas que prefieren a menudo vacunarlos de todo mientras que otras, por el contrario, no los vacunan nunca de nada. Esto último es un grave error que algunos animales, al entrar en contacto con bacterias y virus, acaban pagando con sus vidas. Lo más sensato es que su veterinario, valorando la situación específica del animal, decida cómo, cuándo y de qué vacunarlo.