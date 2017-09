¿Por qué es importante tener más de un gato?

No hay nada más maravilloso que observar a dos gatos que se han «hermanado» gracias a la decisión de un humano responsable.

Los animales que solemos elegir para convivir con ellos y que son llamados «domésticos» son generalmente perros y gatos. Estas especies son animales sociables que cuando viven en libertad en la naturaleza, nunca lo hacen solos, sino que constituyen manadas o grupos donde establecen una jerarquía y mantienen unas relaciones sociables que son imprescindibles para ellos. Sin embargo, es bastante habitual encontrar un perro o un gato solo viviendo en una casa. En el caso de los perros, este hecho es menos significativo puesto que cuando se le saca al parque, tiene la oportunidad de relacionarse con otros perros sociabilizándose de manera sana.

Sin embargo, en el caso de los gatos esto no es posible si viven en un piso y no pueden estar con otros animales de su misma especie. Los gatos establecen vínculos muy fuertes entre ellos y que son muy valiosos de cara a su estabilidad psicológica. Por ello, es muy importante si decidimos compartir nuestra vida con gatos, que siempre que sea posible lo hagamos con un mínimo de dos, ya que para ellos es fundamental. El crecimiento y el desarrollo de los gatos que juegan y se relacionan entre sí como felinos va a permitir que el animal tenga más calidad de vida y se convierta en un gato sano con un equilibrio emocional muchísimo mayor. De hecho, la gente que ya los tiene, puede confirmar que la relación entre ellos es muy bonita y que no hay nada más maravilloso que observar a dos gatos que se han «hermanado», gracias a la decisión de un humano responsable y que sabe que es muy importante para que esos animales estén bien.