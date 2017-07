Observatorio de animales

Maltrato animal en Alicante. Las actuaciones del Seprona en toda España se multiplicaron el año pasado con respecto al anterior y, por supuesto, Alicante no fue una excepción; al contrario, fuimos una de las provincias principales en número de actuaciones. Las cifras no dejan dudas: 34 personas detenidas y 48 delitos de maltrato animal. La pregunta es: ¿se maltrata más a los animales ahora que antes? La respuesta es, claramente, NO. La diferencia es que lo que antes formaba parte simplemente de la normalidad –como pegar a un perro, malalimentarlo o, incluso, matarlo–, hoy en día, afortunadamente, es delito. Los tiempos cambian y, en este caso, para bien. Nuestra felicitación al Seprona de Alicante por la labor tan importante que está realizando en defensa de los animales.