Yo de boda y mi perro de hotel

La mayoría de las personas que tenemos animales hoy en día, probablemente no podríamos si no tuviéramos la posibilidad de dejarlos durante algún tiempo en residencia de animales. Lo primero que te aconsejo, antes de nada, es que visites a tu veterinario para comprobar que la cartilla sanitaria esté al día. Además, infórmate en la residencia elegida si exigen algún tipo de vacuna específica, ya que muchas tienen protocolos estrictos con vacunaciones que, a veces, no son las habituales. Una vez cumplimentado lo anterior, si tuvieras oportunidad, permite que tu perro, durante los meses previos a dejarlo en el hotel canino, pase unas horas o, incluso, algún día en las instalaciones. Así se irá acostumbrando a los cuidadores y a las rutinas de la residencia. Infórmales también de cualquier problema de salud que pudiera tener el animal, e indícales el veterinario que lo trata para que acudan a él si fuera necesario. Es importante que, cuando lo dejes, además de llevarle su pienso habitual, trates también de dejarle algún objeto o juguete con el que tenga un vínculo o, incluso, una pieza de ropa tuya usada. Sentir tu olor le ayudará a estar más relajado. Por lo demás, probablemente, la primera vez que lo dejes será la más dura pero, con el tiempo, se habituará él y también tú.