¿Puedo quitarle las uñas a mi gato?

Tengo un gatito de seis meses muy juguetón. Anda siempre arriba y abajo con los juguetes que le he comprado y es la alegría de la casa. Pero, de aquí a un tiempo, le ha dado por arañar los muebles de la casa, en especial a los que más estima tengo. He hablado con mi vecino que también tiene gato y me ha dicho que él en su día le quitó las uñas pero a mí me da mucha pena quitárselas. ¿Qué me recomienda?

Estimada amiga. En primer lugar decirte que el rascado de las uñas contra maderas, muebles u otros objetos es un comportamiento normal y primario en un gato. Le gusta y necesita tener las uñas afiladas. Esa conducta es muy difícil por no decir imposible de eliminar. Pero sí que podemos focalizar dicho comportamiento hacia objetos que no nos importe que se deterioren. Asesórate en tu veterinario y cómprale un rascador. Te recomiendo que mientras el gato se acostumbra al mismo cubras con mantas o papel los muebles que no quieres que te estropee. Coloca el rascador en la zona de la casa donde el gato esté mas a gusto. Poco a poco se irá acostumbrando.

Por otra parte, la extirpación de las uñas está prohibida en toda la Comunidad Valenciana y es una mutilación cruel y dolorosa, que hace que el animal se quede indefenso y no se pueda defender en caso de agresión. Por lo cual te rogaría que no hicieras pasar al gato por esa horrible, dolorosa, ilegal y cruel experiencia.

Ten paciencia y ya verás que con el tiempo el gato se acostumbrará al rascador. Si aún así no consigues controlarlo consulta a tu veterinario ya que existen soluciones adicionales como sprays de feromonas que pueden también ayudarte. Tu veterinario te indicará como utilizarlas y donde, por si pudiera ser que este aumento del rascado se deba a algún problema de stress que necesite ser analizado de forma mas concreta.