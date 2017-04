Observatorio de animales

Cuando los animales viajan en avión Si quieres viajar con tu mascota en avión debes saber que cada compañía tiene una política diferente, e incluso algunas no lo permiten. Lo recomendable es ir a la embajada o consulado donde nos deben asesorar de los requisitos. Generalmente piden el Pasaporte para Animales domésticos, Cartilla Sanitaria y Certificado de buena salud expedido por un veterinario. Por Europa los requisitos no varían mucho, pero para viajar al resto del mundo puede haber multitud de impedimentos. Viajar en avión no es fácil ni para los dueños ni para los animales. La mayoría de las compañías aéreas admiten los animales en cabina si estos pesan menos de 8 kg contando con el trasportín. En caso de no poder llevarlos en cabina hay que ser consciente de que le pueden producir mucho estrés ir en bodega. Debemos planificar con antelación y consultar a un veterinario con tiempo para evitar sorpresas. Por favor, piensa siempre en los animales, sé responsable y actúa con cabeza. Francisco Garcia-Romeu, presidente del O.C. para el Bienestar Animal