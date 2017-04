¿Los gatos son animales salvajes o de compañia?

Está claro que los felinos, en general, son auténticos atletas preparados para afrontar cualquier peligro en la vida salvaje pero ¿y los gatos? ¿Son animales de compañía o, por el contrario, conservan su instinto salvaje?

Siempre he pensado que no fuimos los humanos los que decidimos un buen día convertirlos en animales de compañía, sino que fueron los gatos los que optaron por dejarnos hacerles compañía a ellos. En cualquier caso, lo que está claro, es que eso debió suceder hace miles de años, de hecho, la prueba más evidente es que, en la isla de Chipre, se descubrió la tumba de un hombre que, hace ya 9.500 años, decidió ser sepultado junto a su gato. ¡Imagínense! Pero ¿por qué comenzó, realmente, la relación entre nosotros y estos pequeños felinos?

Parece ser que todo se inició hace, nada más y nada menos, que 11.000 años, cuando en Oriente empezaron a desarrollarse los primeros cultivos. La existencia de estos produjo una gran proliferación de ratas y, claro, la presencia de las mismas hizo que también se multiplicaran los gatos. No debieron tardar mucho aquellos agricultores en darse cuenta que estaban ante sus mejores aliados contra los roedores, por lo que la relación entre ambos se fue estrechando rápidamente.

Desde entonces hasta ahora, los gatos han tenido un importante protagonismo en la historia de la humanidad. Para los egipcios, como es sabido, eran dioses pero es que, incluso, los musulmanes creían que la especie de «M» que dibuja de forma natural el pelo de los gatos sobre su cabeza, es la «M» de Mahoma que les dejó señalados al acariciarlos.