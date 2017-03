Mi perro come hierba

P: Tengo la costumbre de sacar a pasear a mi perro por el campo. Algunas veces lo pierdo de vista y, cuando lo encuentro, está comiendo hierba. No sé si debo dejar que la coma o no, ya que, habitualmente, unos minutos más tarde vomita la misma ¿Qué me aconseja?

R: rece ser que este comportamiento de comer hierba en los perros es una conducta instintiva de los mismos que proviene de sus ancestros los lobos. Según algunos expertos habría cánidos que, cuando tienen algún problema estomacal, instintivamente, comen hierba, lo que les irrita el estómago y les provoca el vómito.

La verdad es que se trata de un comportamiento bastante extendido y que tampoco nos debe de preocupar en exceso.

El problema real de que su perro coma hierba está más bien relacionado con que ésta haya sido tratada con pesticidas, herbicidas o haya sido contaminada con algún tipo de toxina o parásito que, una vez ingeridas, puedan dañar al animal. Es por ello que debería asegurarse de que la zona no haya sido tratada con productos químicos.

En cuanto al comportamiento en sí, le aconsejo que consulte al respecto con su veterinario, sobre todo si es muy frecuente para proceder a un plan de desparasitaciones adecuado y, así, evitar problemas de salud posteriores. Además, si este comportamiento se ha convertido en una obsesión para el animal, debería comentárselo también al especialista, por si se tratara de una alteración de conducta que deba ser evaluada para hallar una solución correcta.