Neuer pone en duda su presencia en Rusia: "Hoy no puedo decir nada"

El portero alemán Manuel Neuer ha puesto en duda su participación en el Mundial de Rusia porque todavía no pudo recuperarse plenamente de una lesión en el pie.

"Hoy no puedo decir nada", afirmó Neuer durante la presentación de la nueva camiseta del Bayern Múnich. "Me siento bien con los entrenamientos que hago. Todo ha reaccionado razonablemente y continuaré trabajando paso a paso para mi recuperación", añadió el portero alemán, que no juega un partido desde septiembre del año pasado, cuando fue operado de un pie.

Neuer todavía no sabe si podrá jugar el próximo fin de semana ante el Stuttgart, en el último partido de la Bundesliga. En caso de que no lo haga, el arquero llegará al Mundial sin haber competido un solo minuto esta temporada.

"Tengo que tomar la decisión correcta para mí, para el equipo y también para la selección alemana, y no ayuda distraerme con el ruido de afuera. Tengo que tomar la decisión correcta y al final se verá si lo fue", remarcó el arquero del Bayern.

Neuer es una pieza vital para el seleccionador Joachim Löw, que dijo que lo esperará el tiempo que fuera necesario de cara al torneo que comenzará el 14 de junio en Rusia. Sin embargo, el propio Neuer siente extraño ser convocado sin jugar un partido en los últimos ochos meses.

"No creo que sea imaginable que vaya a un Mundial sin un partido de práctica", admitió Neuer. "Todavía quedan algunos amistosos, así que solo queda esperar", indicó el meta campeón del mundo en Brasil 2014. Antes del inicio del certamen, Alemania tiene previstos dos partidos ante Austria y Arabia Saudí.