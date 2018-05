Horarios de MotoGP: Gran Premio de España en el circuito de Jerez

Este fin de semana prosigue el Mundial de MotoGP 2018 y lo hace en nuestro país con la celebración del Gran Premio de España, que se disputará en el circuito de Jerez. [Sigue en directo este domingo las carreras en el circuito de Jerez, cuarta prueba del calendario del Mundial de MotoGP]

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) llega al Gran Premio de España, que se disputa este fin de semana en el circuito de Jerez con ganas de sumar una nueva victoria tras la lograda en Austin (Estados Unidos). El piloto español de Honda llega a esta cita separado únicamente por un punto en la clasificación del Mundial que comanda el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18).

La carerra del Gran Premio de España se convertirá en un nuevo homenaje póstumo a Ángel Nieto. Y es que se oficializará el nuevo nombre de 'Ángel Nieto' para el circuito de Jerez de la Frontera, por lo que serán muchos los actos que celebren y recuerden de distintas maneras al más grande campeón del motociclismo español.

Además de "honrar" la imagen de Ángel Nieto, el circuito andaluz vivirá un fin de semana intenso y con la incertidumbre de conocer el nombre propio de quien se adjudique la victoria en la edición 2018 del Gran Premio de España.

Y no será nada fácil conocer al mismo pues casi todos los 'grandes', salvo Andrea Dovizioso, han ganado en Jerez de la Frontera, pues Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V) lo hizo en 2008, 2013 y 2017, Marc Márquez en 2014, Jorge Lorenzo en 2010, 2011 y 2015 y el italiano Valentino Rossi en 2016, aunque antes venció en 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 y 2009.

Los horarios (hora peninsular) del Gran Premio España de MotoGP en el circuito de Jerez serán los siguientes:

VIERNES

09:00h / 09:40h Moto3 (FP1)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP1)

10:55h / 11:40h Moto2 (FP1)

13:10h / 13:50h Moto3 (FP2)

14:05h / 14:50h MotoGP (FP2)

15:05h / 15:50h Moto2 (FP2)

SÁBADO

09:00h / 09:40h Moto3 (FP3)

09:55h / 10:40h MotoGP (FP3)

10:55h / 11:40h Moto2 (FP3)

12:35h / 13:15h Moto3 (CLASIFICACIÓN)

13:30h / 14:00h MotoGP (FP4)

14:10h / 14:25h MotoGP (CLASIFICACIÓN 1)

14:35h / 14:50h MotoGP (CLASIFICACIÓN 2)

15:05h / 15:50h Moto2 (CLASIFICACIÓN)

DOMINGO

08:40h / 09:00h Moto3 (WARM UP)

09:10h / 09:30h Moto2 (WARM UP)

09:40h / 10:00h MotoGP (WARM UP)

11:00h / Moto3 (CARRERA)

12:20h / Moto2 (CARRERA)

14:00h / MotoGP (CARRERA)