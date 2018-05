Teulada «expulsa» a las firmas pequeñas de las concesiones de playa al exigirles dos auditorías

Las empresas familiares, habituales concesionarias en la Marina Alta de servicios de temporada turística de hamacas, sombrillas o patinetes en las playas, lo tienen ahora crudo en Teulada-Moraira. El papeleo para optar a estos contratos se complica. Y cada vez hay más competencia. Pero ese no es el problema. Los responsables de estas pequeñas firmas se han quedado boquiabiertos al examinar el nuevo pliego para las playas del Portet y l´Ampolla. El ayuntamiento les exige que, para acreditar la solvencia técnica y profesional, posean los certificados ISO 9001 y 14001 u otros similares homologados por la Unión Europea. Para ambos certificados hay que contratar a una consultora especializada que, entre otros trámites, realice una auditoría. El ISO 9001 acredita la calidad en el modelo de gestión empresarial. Mientras, el ISO 14001 constata que la gestión ambiental es óptima y establece medidas para ahorrar energía y evitar impactos negativos en el medio natural. En la Marina Alta, tienen estos «diplomas» los clubes náuticos, Baleària o Rolser.

Los responsables de las empresas familiares que optan a los lotes de hamacas, sombrillas, piraguas y patines del Portet y l´Ampolla no dan crédito a que, de golpe, el ayuntamiento los aboque a contratar a consultoras y gestionar certificados de calidad que, para los ajustados presupuestos que manejan, salen por un ojo de la cara. No entienden por qué se les exige un título que acredite sus buenas prácticas ambientales. «Realizamos una actividad totalmente inocua. Los hidropatines y las piraguas no contaminan», afirmó uno de estos empresarios, que advirtió que, «paradójicamente», el pliego libera a las motos acuáticas de presentar el certificado de gestión ambiental; sólo se les reclama que demuestren que tienen experiencia en el sector durante los últimos cuatro años.

Los citados empresarios han estudiado el pliego con sus abogados y avanzaron a este diario que van a impugnarlo al considerar que es «una barbaridad» que se exijan esos certificados. Inciden, además, en que las dos playas de Moraira sí los tienen y que eso ya obliga a los concesionarios a cumplir los criterios de calidad.

El pliego fija un precio económico que los licitadores pueden mejorar. Las empresas pueden optar a todos los lotes, pero, si ganan varios, deben elegir y quedarse sólo uno. Salen a licitación las hamacas y sombrillas, los hidropatines y también el parque acuático de l´Ampolla; las piraguas del Portet, y las motos acuáticas de la Explanada del Castillo.