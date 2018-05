Una traductora de Xàbia detectó los efectos incluso letales del metamizol en británicos

Acompaña cada día a residentes extranjeros, sobre todo británicos, a los centros de salud de la Marina Alta y al hospital de Dénia. Cristina García del Campo es traductora y está especializada en traducción jurídica y médica. Hace 15 años que reside en Xàbia. «Fue en diciembre cuando me alarmó conocer a tanta gente que sufría sepsis (una infección generalizada). No era normal», explicó ayer a este periódico. Cristina García empezó a documentarse. Sospechó que los pacientes británicos (también los escandinavos) podían sufrir reacciones adversas ante determinados medicamentos. Y comprobó que el metamizol, un analgésico muy utilizado en España bajo los nombres comerciales de Nolotil, Algi-Mabo o Metalgial, estaba prohibido en el Reino Unido.

Esta traductora trasladó al hospital de Dénia, que gestiona Marina Salud, lo que para ella es ya una certeza: que la administración de este fármaco a residentes británicos y escandinavos puede provocarles graves efectos secundarios e incluso la muerte. «Un cliente mio murió de sepsis a los 66 años. A otro lo saqué de la cama y lo llevé al hospital; menos mal, porque allí me dijeron que si tardamos un poco más hubiera tenido un fallo renal», relató ayer Cristina García, quien también informó de estos casos a Farmacovigilancia, entidad que depende del Ministerio de Sanidad.

En el hospital de Dénia estudiaron esa posible relación entre el medicamento contra el dolor y las reacciones adversas. Dieron credibilidad a las sospechas. De hecho, lanzaron, como ya adelantó en exclusiva este periódico, una recomendación a los facultativos del área de salud de la Marina Alta: a estos pacientes debían recetarles otro analgésico común en sustitución del metamizol. Fuentes de Marina Salud recalcaron ayer que lanzaron ese aviso, que no prohibición, ante «las cautelas internacionales» sobre la administración de ese fármaco. La Conselleria de Sanidad les dio un tirón de orejas un día después.

Cristina García aseguró ayer que los departamentos de Medicina Preventiva y de Farmacia del hospital de Dénia están realizando un estudio de 100.000 casos de administración de metamizol en los últimos cinco años. «Están trabajando muy duro y va a ser una investigación de referencia a nivel mundial», avanzó.

Mientras, esta traductora está recopilando también casos en los que se han dado «efectos muy graves e incluso de muerte. Los estoy comunicando a Farmacovigilancia. Tengo acreditados unos cien. Es una barbaridad. En algunos de ellos, todavía me falta completar datos personales de los pacientes».

«Estoy convencida de que todo este esfuerzo va a servir para salvar vidas. Familiares de residentes que han fallecido de sepsis están contactando conmigo. El estudio que está realizando el hospital será crucial para evitar muertes y secuelas gravísimas», aseveró.

«Ya hay quien me llama la traductora coraje», admitió Cristina García, quien está más que decidida a concienciar sobre la posible predisposición genética que presentan los pacientes anglosajones a padecer los efectos secundarios del fármaco. «El sábado recorrí las 14 farmacias de Xàbia. También he mandado cartas a los 53 colegios farmacéuticos de España. Estoy contactando con los hospitales. En el Costa del Sol de Marbella me han dicho que detectaron los primeros casos y que los notificaron a Farmacovigilancia. Creo que todos los médicos, farmacéuticos y dentistas deben saber lo que está pasando».

Esta traductora precisó que los propios médicos le han reconocido que ella tiene un trabajo «estratégico» para detectar estos casos, ya que lleva muchos años escuchando a los residentes relatarles síntomas a los facultativos. Admitió también que le molestan algunos titulares que ya está dando la prensa sensacionalista del Reino Unido. «Sé que la medida cautelar que ha tomado el hospital y el estudio que está haciendo van a salvar vidas y es lo que se debería valorar», subrayó.