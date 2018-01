Un regidor del PSOE deja sus concejalías por discrepancias con los ediles de Compromís

La asamblea socialista decidirá la próxima semana el futuro del pacto.

«No se está cumpliendo el pacto que firmamos a principio de mandato, sobre todo en transparencia y participación». Esta es la razón que da el concejal del PSOE Francesc Guardiola para explicar por qué ha decidido dimitir de sus competencias en el Ayuntamiento de Callosa donde él y dos concejales más socialistas forman gobierno en coalición con otros cuatro de Compromís.

El edil ha decidido dejar sus delegaciones de Cultura y Normalización Lingüística por sus desavenencias con el resto del equipo de gobierno de Compromís, aunque aclara que su decisión no tiene nada que ver con sus compañeros de partido.

Para el concejal, aquello que se firmó en 2015 y que hizo a Josep Saval alcalde del municipio, no se está cumpliendo y explica que «han pasado muchas cosas juntas, no hay una gota que haya desbordado el vaso».

Así que, por ahora, su decisión deja al gobierno local con seis concejales con delegaciones pero con siete miembros. Algo que mantiene la mayoría frente a los cuatro concejales del PP, una de UPYD y una no adscrita.

Guardiola ya decidió hace aproximadamente un año no formar parte de la Junta de Gobierno local. En aquel momento ya vio cosas que no le gustaban en relación a la actitud de Compromís con su partido a pesar de formar coalición con ellos. «El tema de la transparencia deja bastante que desear, no dejan acceder a la información y, además, toman decisiones por decreto sin contar con el resto del grupo», apuntó el edil. Eso sí, el socialista recalcó que «no es por una mala gestión» de los asuntos que se están llevando a cabo, sino por «la actitud de los miembros» del otro partido.



Asamblea

Con esta situación sobre la mesa, el PSOE callosino ha convocado una asamblea para la semana próxima. En ella, Guardiola pondrá sobre la mesa sus razones para el movimiento que ha dado. Después el turno será de los otros dos concejales y el partido. «Mis compañeros tendrán que decidir si están dispuestos a aguantar esta situación y seguir en el gobierno local», indicó. Habrá que esperar para conocer el resultado.

Mientras, desde Compromís, el alcalde de Callosa mostró ayer su «sorpresa» ante la decisión de Guardiola y apuntó que su compromiso es «seguir manteniendo un gobierno estable». Saval mantendrá las competencias del socialista mientras no se decida a quién se las delega.