Un xabienc retrata el drama de la generación de emigrados que ya no puede volver a España

«Soy exiliado político porque sé que ya no puedo volver a España». «Nuestra generación es consciente de que no va a vivir mejor que sus padres; tiene la certeza de que va a vivir peor». Los primeros testimonios del documental Españoles en el exilio, que su director y productor Rubén Hornillo presentó ayer en su pueblo, Xàbia, ya describen con toda crudeza el drama de la emigración. El documental arranca con un avión de Iberia que despega. Toda una generación de jóvenes preparadísimos se ha tenido que buscar la vida fuera de España. El xabienc Rubén Hornillo es uno de ellos. Y decidió investigar qué había detrás de ese fenómeno, se empeñó en desmontar las visiones edulcoradas. Españoles en el exilio es, en ese sentido, el contrapunto de Españoles por el mundo.

«Cuando estudiaba comunicación audiovisual no pensaba que tuviera que marcharme. Se aprobaron las TDT y creíamos que todos tendríamos trabajo. Pero llego 2008 y la crisis y todo se fue al garete», explicó ayer Hornillo a Levante-EMV. Él, brillante estudiante, se marchó de Erasmus a Estambul y luego, en el último curso en la UPV, se fue becado a Corea del Sur. Ya empezaba a intuir que tendría que buscarse los cuartos fuera. En 2010, lo aceptaron en un máster en los Ángeles (EE UU). «Y ya no he vuelto».

Este xabienc de 31 años asistió desde su «exilio» al 15M. «Me fascinó». Pero luego le sobrecogieron las cargas policiales del 25S. «Al mismo tiempo, me llamaron la atención todos los testimonios que había en las redes sociales de personas que habían emigrado. Pensé que ahí había tema para investigar».

Ha tardado 5 años en terminar su documental. Ha tenido que acudir a tres campañas de crowdfunding. Recoge testimonios y opiniones de expertos en emigraciones, política y economía. Retrata una marcha masiva de jóvenes con talento y carrera que se han sentido expulsados de su país. Hornillo asegura que hay un trasfondo político en ese fenómeno y de ahí que sustituya el término emigración por el de exilio. «Desde que Rajoy es presidente se han marchado de España 2,2 millones de personas. No todos, eso sí, son jóvenes ni españoles», precisa.

«Nos hemos ido y ya no vemos la manera de volver. Aquí no tenemos contactos y hemos hecho una carrera en el extranjero. Regresar significaría empezar de cero», advierte.

Hornillo advierte de que la concepción ideológica que hay tras ese movimiento de personas también la alienta Europa. «Se ha impuesto que los países del sur son de camareros y de vacaciones y que los mejores de nosotros debemos marcharnos al norte».

Este director y productor quiso, al principio, no aportar su testimonio en su documental. «Pero consideré que era de justicia que, si otras personas desnudaban su drama, yo también debía hacerlo».

Este xabienc presentó Españoles en el exilio el pasado 4 de diciembre en el festival de cine y derechos humanos de Madrid. También lo ha proyectado en Sevilla y Gandia. El pase de ayer lo organizó el colectivo Xàbia sense murs. El documental tendrá recorrido en los festivales.