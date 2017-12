El reasfaltado de la N-332 deja tramos más estrechos de arcén para los ciclistas

La N-332 es cada día más peligrosa para los ciclistas. El ministerio de Fomento está ahora reasfaltando el tramo de la Marina Alta. Al volver a pintar las líneas del arcén no lo ha ensanchado ni un milímetro. Al contrario. Los ciclistas han trasladado a este periódico que en algunos tramos está ahora más estrecho. Y, en concreto, han aludido al del desvío de la CV-732 que lleva a Pedreguer. Los ciclistas que van en dirección a Gata o que se incorporan a la N-332 desde la citada carretera de Pedreguer se topan con un arcén minúsculo. Resulta imposible no salirse. Hay otros puntos, como el de la salida de Gata en dirección a Ondara donde el arcén también es angosto (ya lo era antes). El reasfaltado, por tanto, no ha servido para que los ciclistas ganaran un pelín más de espacio y pudieran peladear más seguros.

Desde que la pasada primavera, en el tramo de Oliva, fallecieran primero tres ciclistas de Xàbia (dos prácticamente en el acto y otro días después) y luego otro de Senija, muchos aficionados a la bicicleta ya esquivan la N-332.