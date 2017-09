De la Serna: «El informe en contra nos impide avanzar»

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, asegura que el informe contrario al tren de la costa de la dirección general del Medio Natural y Evaluación Ambiental «nos impide avanzar en la tramitación» de la nueva infraestructura que, defiende, está dispuesto a impulsar. Según el titular de Fomento «el tramo Gandia-Dénia es responsabilidad nuestra y el tramo Gandia-Alicante finalmente era para la Generalitat, según el acuerdo, pero ahora nos hemos encontrado con dos informes distintos: «Por un lado el informe de Obras Públicas, del PSOE, favorable a la actuación. Y por otro, el informe de Medio Natural, la parte ambiental, desfavorable a la actuación de Compromís. Resulta chocante que por un lado te exijan el tren de la costa y por el otro cuando tienes que tramitarlo te dicen que no lo hagas», critica el ministro.

Los responsables del ministerio remitieron en agosto toda la documentación del tren de la costa, incluidas las alegaciones presentadas por la Generalitat y el resto de organismos, al Ministerio de Medio Ambiente para que tramite la declaración de impacto ambiental (DIA). Pero, advierte el ministro, «una declaración de impacto ambiental con un informe desfavorable de la dirección general de Medio Natural?»

Sin embargo, preguntado por la alusión a la falta de rentabilidad del proyecto reflejada en el mismo estudio informativo, el ministro se desentiende. «¿Quién ha dicho eso? Yo no he dicho eso. De hecho lo estamos tramitando, hemos tramitado la DIA y en cuanto esté aprobada me comprometo a tramitar el primer proyecto del primer tramo». De la Serna añade que el estudio informativo simplemente «ponía de manifiesto que hay una demanda que no es la de otros grandes corredores, pero también hay una voluntad de seguir hacia adelante, identificando los proyectos y haciendo las conexiones en aquellos donde más demanda hay y que lo pueda justificar». Al tratarse de un proceso que «lleva su tiempo, lo que tenemos que tener es todos los proyectos actualizados para poder ir sacando adelante los tramos que tengan mayor importancia desde el punto de vista de la conectividad e ir con el tiempo analizando como se hacen las conexiones hacia otros sitios». Pero, apuntala, «quien ha puesto de manifiesto que no es viable es la Generalitat, en el tramo Dénia-Alicante».