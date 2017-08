Unos ladrones asaltan en una noche cuatro chalés del Montgó de Dénia

Los ladrones pasaron este fin de semana como una exhalación por la zona del Montgó de Dénia. Asaltaron a todo correr cuatro chalés. Las fuentes consultadas por este diario indicaron que los cuatro golpes los pudieron cometer en una sola noche. Aprovecharon que los dueños de las viviendas habían salido a cenar o que todavía no han acudido a Dénia a pasar sus vacaciones para colarse en las casas e intentar llevarse objetos de valor. Las mismas fuentes citadas confirmaron que los cacos no se hicieron con un gran botín. Llegaron a sustraer una caja fuerte, pero no contenía gran cosa. La Policía Nacional está a la espera de que los propietarios revisen lo que les falta en casa y aporten la descripción de los objetos sustraídos.

Este último trámite se ha revelado ahora fundamental para esclarecer un robo cometido fuera de Dénia. En las inmediaciones de los chalés asaltados, en una vivienda de la selecta urbanización de Altomira (también está en la falda del Montgó), habitaban unos okupas como si fueran unos vecinos más. La Policía Nacional lo ha descubierto ahora. Los agentes han detenido a una joven, que tiene entre 20 y 25 años y es de nacionalidad rumana, al confirmar que poseía efectos sustraídos en una ciudad de España cuyo nombre no ha trascendido. La arrestada podría pasar hoy mismo a disposición judicial. Vivía en el chalé okupado. Se sospecha, según las fuentes policiales consultadas, que podía formar parte de una banda que, además de cometer robos, se dedicaba a la prostitución. La vivienda okupada era la base de operaciones de sus integrantes. La investigación sigue abierta. Con todo, ya se descarta que esta posible banda tenga relación con los asaltos a viviendas del fin de semana.

Esta oleada de robos llega días después de que se hicieran públicos los buenos datos de seguridad ciudadana del primer semestre del año en Dénia. Los robos con fuerza en domicilios se han reducido respecto al pasado año en un 44,3 %.