La reposición de plazas de la Policía Local, de nuevo a pleno

El Ayuntamiento de Benidorm tendrá que volver a llevar a pleno la propuesta para solicitar de nuevo al Ministerio de Hacienda y Función Pública la reposición de vacantes de agentes de la Policía Local de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2016 debido a un error en la documentación enviada. Así se desprende de la propuesta que el equipo de gobierno, del PP, elevará al pleno del próximo lunes.



El gobierno local ya llevó a pleno el año pasado la solicitud de reposición de agentes, una propuesta que fue aprobada. Sin embargo, para que fuera efectiva era necesario enviar la documentación exigida por el Ministerio: un informe de Intervención sobre la estimación del ahorro neto; sobre el nivel de endeudamiento, que no podrá ser superior al 75; y un acuerdo del pleno solicitando la reposición de las plazas y poniendo de manifiesto que ese medida no pone en riesgo el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. El expediente llegó al Ministerio en febrero de este año y ha sido ahora cuando se ha recibido la respuesta de que dicha documentación no era la que se había pedido, por lo que el trámite se inicia de nuevo.