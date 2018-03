Muere el gendarme que se intercambió por uno de los rehenes en Trèbes

Arnaud Beltrame, el gendarme que se intercambió por uno de los secuestrados en el ataque con tres muertos registrado en el sur de Francia y reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, ha muerto a consecuencia de sus heridas, según ha informado el diario 'Le Monde'.



El teniente coronel de la gendarmería resultó herido de gravedad durante la intervención para neutralizar al terrorista, identificado como Redouane Lakdim, un franco-marroquí de 26 años, que ha sido abatido por las fuerzas de seguridad francesas.



"Muere por la patria. Francia nunca olvidará su heroísmo, valentía y sacrificio", ha expresado el ministro del Interior francés, Gérard Collomb, a través de su cuenta Twitter.





Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame nous a quittés. Mort pour la patrie. Jamais la France n´oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice. Le coeur lourd, j´adresse le soutien du pays tout entier à sa famille, ses proches et ses compagnons de la @Gendarmerie de l´Aude. pic.twitter.com/I1h8eO7f9a

Je salue particulièrement le courage de l'officier supérieur de la gendarmerie qui, en se substituant volontairement aux otages, a sauvé des vies et fait honneur à son arme et à notre pays. Grièvement blessé, il lutte contre la mort et nous lui rendons hommage.