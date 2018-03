La caída de un puente peatonal en Miami ha dejado varios muertos y heridos, según informaciones de la cadena de televisión NBC. La pasarela, construida sobre una avenida de seis vías, cayó encima de algunos de los coches que pasaban por la carretera.



El puente, que fue inaugurado el sábado, conectaba la Florida International University (FIU).





THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN