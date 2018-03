El histórico estreno electoral de las FARC se salda con un respaldo mínimo

La antigua guerrilla de las FARC, ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, ha cerrado su primera participación electoral tras la firma del acuerdo de paz en 2016 con varias decenas de miles de votos que apenas representan unas décimas del porcentaje total. Sin embargo, tiene garantizados diez escaños, cinco por cada Cámara.



"Nuestra primera participación en las urnas nos llena de orgullo y nos fortalece en la construcción de la Colombia Nueva, la Paz y el buen vivir", ha celebrado la FARC en su cuenta de Twitter, desde donde ha dado las gracias por el apoyo y ha abogado por "una nueva forma de hacer política".



A falta de que se concluya definitivamente el recuento, el Consejo Nacional Electoral concede a la antigua guerrilla en torno al 0,34 por ciento de los votos en los comicios para el Senado y alrededor del 0,22 por ciento en los del Congreso. En número de votos, se traduciría en algo más de 85.000, según medios locales.



El porcentaje alcanzado dejaría teóricamente fuera a la FARC del Congreso colombiano, pero el acuerdo de paz le garantizaba cinco representantes en cada una de las dos Cámaras. Así, aunque dirigentes de la desaparecida guerrilla llegaron a apuntar más alto y a soñar incluso con dar la sorpresa, finalmente el grupo se tendrá que conformar con un total de diez.



En el Senado se incorporarán como representantes de la FARC Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez', jefe del equipo negociador que selló el acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, así como Jorge Torres Victoria, 'Pablo Catatumbo'; Judith Simanca, 'Victoria Sandino'; Julián Gallo Cubillos, 'Antonio Lozada'. La lista la completa Criselda Lobo Silva, 'Sandra Ramírez', viuda del fundador de las FARC, 'Manuel Marulanda'.



Por otra parte, a la Cámara de Representantes se incorporarán Jairo González Mora, 'Byron Yepes'; 'Jairo Quintero'; Seusis Pausivas Hernández; Luis Alberto Albán, 'Marco León Calarcá'; y 'Olmedo Ruiz, informa la emisora RCN.



Votos emocionados

La ausencia de 'Timochenko'

!Ya nos dieron el alta médica! Ahora con un tintico y desde este bello atardecer seguimos acompañando los resultados. pic.twitter.com/vSBDdCCGaM — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) 12 de marzo de 2018

Al margen de los cifras, los exguerrilleros que participaron en la votación del domingo se esforzaron en destacar lo histórico de una cita inédita desde hace tres décadas. En 1986, la guerrilla participó dentro de la plataforma política Unión Patriótica (UP), que surgió coincidiendo con los diálogos de paz con el Gobierno de Belisario Betancur."Tantos años han transcurrido desde que voté por la Unión Patriótica, cuando fui representante a la Cámara", declaró 'Iván Márquez', visiblemente emocionado, al depositar su voto. "Debemos reconocer que esto se da gracias al acuerdo de paz en La Habana, del que esperamos que todos los colombianos tomen conciencia de su significado", añadió.También '' destacó la importancia de la cita y prometió a "los humildes, los trabajadores del campo y la ciudad, los jóvenes, los indígenas, los afrodescendientes, los campesinos, hombres y mujeres del común" que no les fallarían. "Tengan la certeza de que nosotros no les fallaremos. Que sus voces y reivindicaciones se escucharán y se sentirán con fuerza en el Congreso de la República", proclamó.Las redes sociales han servido también de altavoz de esta satisfacción generalizada y a través de ellas los miembros del Consejo Político Nacional del nuevo partido, antes integrantes del Secretariado de las FARC, han difundido imágenes de la jornada y mensajes de aliento.Las elecciones parlamentarias estaban llamadas a ser el primer paso en un año electoral que también tendrá otra cita en mayo y junio con los comicios presidenciales. Sin embargo, la FARC ha optado por no presentar candidato a este segundo proceso tras la retirada de su abanderado,, alias 'Timockenko'.El antiguo líder de las FARC fue dado de alta el domingo en la clínica de Bogotá donde permanecía internado, cuatro días después de someterse a una cirugía cardiaca, según informaron tanto el centro médico como el propio aludido. "!Ya nos dieron el alta médica! Ahora con un tintico y desde este bello atardecer seguimos acompañando los resultados", ha celebrado '' en su cuenta de Twitter, donde también ha compartido una fotografía.