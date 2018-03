Trump anuncia que Pyongyang se compromete a paralizar los ensayos nucleares

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este sábado que Corea del Norte se ha comprometido a paralizar los ensayos con misiles balísticos mientras duren los contactos.



"Corea del Norte no ha realizado ningún Ensayo de Misiles desde el 28 de noviembre de 2017 y ha prometido no hacerlo mientras duren nuestras reuniones. ¡Creo que van a cumplir con ese compromiso!", ha afirmado Trump a través de su cuenta personal y oficial en Twitter.





North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment!