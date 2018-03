El Gobierno de EEUU denuncia a California por sus leyes en favor de inmigrantes

El departamento estadounidense de Justicia ha demandado al estado de California por sus leyes de ciudades "santuario", elevando un nivel la pelea del gobierno del presidente Donald Trump contra las ciudades y estados que otorgan protección a los inmigrantes indocumentados.



El documento, presentado ante una corte federal en el distrito este de California, denuncia tres estatutos que el estado ha aprobado en apoyo a ciudades que se han negado a aceptar los pedidos de las autoridades migratorias federales de entregar a inmigrantes sin papeles para ser procesados o deportados.



Esos estatutos "reflejan un esfuerzo deliberado de California de obstruir el cumplimiento de Estados Unidos de la ley federal de inmigración", según la demanda.



La Constitución estadounidense "no permite a California obstruir la capacidad de Estados Unidos de hacer cumplir leyes que el Congreso ha aprobado o tomar acciones que la Constitución le encarga".



En octubre, el gobernador Jerry Brown, sancionó una ley que declaraba a todo California un "estado santuario", en un abierto desafío a la decisión de Trump de detener la inmigración ilegal y potencialmente expulsar del país a millones de personas que entraron a Estados Unidos clandestinamente.



Varias ciudades y condados se han declarado santuarios de inmigrantes, lo que implica que no cooperan con los agentes migratorios federales para buscar y atrapar inmigrantes indocumentados.



At a time of unprecedented political turmoil, Jeff Sessions has come to California to further divide and polarize America. Jeff, these political stunts may be the norm in Washington, but they don´t work here. SAD!!!