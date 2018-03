Dimite el asesor económico de la Casa Blanca

El asesor en materia económica de la Casa Blanca Gary Cohn ha presentado este martes su dimisión en el marco de sus disputas con el presidente, Donald Trump, en torno a la posible imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio.



"Ha sido un honor servir a mi país y promulgar políticas económicas favorables al crecimiento para beneficio del pueblo estadounidense, en particular la aprobación de una reforma fiscal histórica", ha dicho, según un comunicado publicado por la Casa Blanca.



"Estoy agradecido con el presidente por darme esta oportunidad y le deseo a él y a la Administración ua gran éxito en el futuro", ha agregado Cohn, quien fuera una de las figuras clave de la reforma impositiva de 2017.



Trump ha destacado el "magnífico" trabajo llevado a cabo por Cohn y ha resaltado que "ayudó a lograr unos recortes de impuestos históricos y desatar de nuevo la economía estadounidense".



"Es un talento poco habitual y le agradezco su dedicado servicio al pueblo estadounidense", ha remachado el mandatario.



Además, el presidente estadounidense ha asegurado que pronto anunciará al nuevo asesor en materia económica de la Casa Blanca. "Tomaré una decisión pronto sobre el nombramiento del nuevo asesor económico. ¡Hay mucha gente que desea el trabajo y se elegirá de manera sabia!", ha aseverado a través de su cuenta en Twitter.







Will be making a decision soon on the appointment of new Chief Economic Advisor. Many people wanting the job - will choose wisely!