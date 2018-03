Dos muertos en un tiroteo en la Universidad Central de Michigan

La policía de la Universidad Central de Michigan (CMU), situada en la ciudad de Mount Pleasant (EEUU), ha confirmado que dos personas han sido asesinadas en un tiroteo registrado en el edificio Campbell Hall del campus del centro educativo.



La universidad notificó que las dos personas fallecidas en los dormitorios de la institución no eran estudiantes, pero no ofreció más detalles sobre sus identidades. Medios locales aseguran, sin embargo, que los muertos son los padres del autor de los disparos, James Eric Davis, Jr., un hombre negro de unos 19 años de edad, de 1,80 metros de altura y 61 kg de peso que permanece huido.



"Dos personas recibieron disparos que les causaron la muerte en Campbell Hall en el campus esta mañana. Los fallecidos no son estudiantes y la policía cree que la situación se desató por un asunto doméstico", dijo la universidad en un comunicado.





Imágenes del lugar del tiroteo. Vídeo: Twitter/@Ruptly

The person of interest is James Eric Davis, Jr. He is a black male, approximately 19 years of age, 5'10" & 135 lbs. He was last see wearing mustard yellow jeans and a blue hoodie. The suspect is considered armed and dangerous. Do not approach the suspect. Call 911 immediately. pic.twitter.com/dCChxe1Tfr