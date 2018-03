Controlar "fronteras y dinero", las reglas post-Brexit de May

La primera ministra británica, Theresa May, ha trazado los cinco pilares que guiarán las nuevas relaciones tras el Brexit: "acuerdos recíprocos vinculantes, un mecanismo de arbitraje independiente, diálogo constante y medios de consulta; y la protección tanto de los datos como las relaciones entre los residentes de Reino Unido y la UE".



En un discurso pronunciado en la Mansion House de Londres, May ha asegurado que está a punto de concretar con Bruselas los plazos de aplicación de las diferentes fases de su proceso de salida de la Unión Europea, el coloquialmente conocido como Brexit, y que ahora mismo ambas partes se encuentran en un "momento crucial de las negociaciones".



La primera ministra ha declarado que, siendo como es una negociación, "ninguna las dos partes puede conseguir exactamente lo que quiere" y que, tanto Londres como Bruselas, "tienen que mirar más allá de cualquier precedente", caso concreto y explícito de Canadá, que "en modo alguno podría dar a la UE ni la amplitud ni la profundidad de mercado que desea".





Manifestación en Londres este jueves de partidarios de que el Reino Unido siga en la UE. AFP

Bruselas celebra la "claridad" de Londres

I welcome PM @theresa_may speech. Clarity about #UK leaving Single Market and Customs Union & recognition of trade-offs will inform #EUCO guidelines re: future FTA. — Michel Barnier (@MichelBarnier) 2 de marzo de 2018

La primera ministra ha añadido que cualquier relación comercial futura entre la UE y Reino Unido deberá contar con un mecanismo particular de arbitraje y estar basada en "". Sobre la cuestión irlandesa, May ha avanzado que Londres y Bruselas tienen sobre sus hombros la responsabilidad conjunta de hallar una solución para impedir una frontera dura con Irlanda que pueda romper el mercado común británico.Todo ello para concretar un acuerdo definitivo, en palabras de la primera ministra, "mucho más extenso y profundo que cualquier acuerdo de libre comercio firmado hasta ahora en el mundo a nivel de cobertura de sectores y de cooperación". A partir de ahí, cualquier acuerdo posterior a la salida de Reino Unido de la UE, "deberá respetar el referéndum que devuelve a Londres el control de las fronteras, de las leyes y del dinero".El negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, celebró este viernes el discurso de la primera ministra británica, Theresa May, al estimar que aporta "" sobre la futura relación con los europeos tras la marcha de Reino Unido de la Unión Europea (UE)."Celebro el discurso de la primera ministra Theresa May", tuiteó Barnier, subrayando la "claridad sobre la salida de Reino Unido del mercado único y de la unión aduanera y el reconocimiento de los equilibrios" necesarios para un acuerdo entre ambas partes.El negociador europeo aseguró que las líneas esbozadas por May esclarecerán lassobre la futura relación que preparan los 27 socios europeos de Londres y cuyos mandatarios buscan aprobar a mediados de marzo.El tiempo apremia. Reino Unido se marcha ely, para entonces, la UE quiere haber finalizado la negociación del divorcio, de un período de transición y de un documento político que sentará las bases de la futura relación, especialmente comercial.