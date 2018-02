Elecciones en Italia: El país encara la cuenta atrás de las legislativas

La coalición de derecha figura entre las favoritas para vencer las elecciones legislativas de Italia del próximo 4 de marzo, aunque no alcanzaría la mayoría para gobernar debido al enorme número de indecisos, según los últimos sondeos publicados el pasado día 17.

Según esas encuestas, la últimas que la prensa puede divulgar, la indecisión reina entre millones de votantes, quienes serán claves para el futuro de Italia. La ley italiana prohíbe la publicación de sondeos quince días antes de los comicios, por lo que los diarios nacionales se basan en esos últimos datos para analizar la compleja situación.

La coalición, de la que forma parte el partido del magnate Silvio Berlusconi, Forza Italia, así como los xenófobos de la Liga Norte y los neofascistas de Hermanos de Italia, lograría sólo entre el 35% y 37% de los votos, un porcentaje insuficiente para gobernar, ya que es necesario superar el umbral del 40%.

Si se confirman esas estimaciones, la formación de derecha tendría que negociar con otros partidos para poder formar un gobierno, por lo que el escenario político es de total incertidumbre.

"No hay mayoría posible", sostiene el diario de izquierda La Repubblica. "Sin mayoría", recalca Il Corriere della Sera que teme que el país resulte "ingobernable" tras las elecciones.

Según el instituto You Trend, que se basa en un promedio de encuestas realizadas la última semana por siete entidades, la coalición de derecha y extrema derecha está muy por delante de sus rivales con el 37,2% de los votos.

Dentro de la coalición, Forza Italia alcanzaría el 16,8% de los votos, la Liga Norte de Matteo Salvini el 13,2% y Hermanos de Italia el 4.7%.

La formación antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5E) se confirmaría como el mayor partido del país con el 27,8% de las intenciones de voto. Los indignados italianos lideran desde hace meses las encuestas y se preparan a gobernar por primera vez el país.

La coalición de centro-izquierda alcanza el 27,4% de las intenciones de voto, dentro de la cual el Partido Democrático (PD), actualmente en el poder, obtendría el 22,9%, un resultado decepcionante pese a que el actual primer ministro, Paolo Gentiloni, figura entre los políticos más estimados, según los sondeos.

"Se necesita un mago para adivinar lo que sucederá en 15 días", reconoció Antonio Noto, experto en encuestas.



Indecisos



"Diez millones de votantes aún no han decidido si votarán o no y, en el caso de que voten, aún no saben por quién", explicó.

El experto recordó que en las elecciones del 2013 cerca "del 7% de las personas que fueron a votar cambiaron de opinión en la cabina electoral y votaron por un partido diferente al que originalmente pensaban votar".

Lorenzo Pregliasco, de You Trend, también subrayó la naturaleza "muy impredecible" de estas elecciones.

La noche de las elecciones será larga, ya que las encuestas a pie de urna serán anunciadas tras el cierre de las urnas a las 23H00 locales (22H00 GMT) y las primeras proyecciones reales llegarán sólo una o dos horas después.

Los "datos confiables" se conocerán sólo en la madrugada, "después de las 03H00 (02H00 GMT)" del 5 de marzo, advirtieron los expertos.