Assange continuará bajo orden de arresto en Londres

La justicia británica ha rechazado un recurso presentado por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, para impugnar la orden de arresto que pesa sobre él desde 2012, por lo que aún se arriesga a ser detenido si abandona la Embajada de Ecuador en Londres.



"No estoy convencida de que haya que retirar la orden", dijo la juez Emma Arbuthnot, acabando con la posibilidad de que el fundador de Wikileaks pudiera salir libremente a la calle.



Assange lleva recluido más de cinco años en la legación diplomática ecuatoriana, en la que entró para esquivar una extradición a Suecia, donde estaba siendo investigado por presuntos delitos sexuales. El fundador de Wilieaks argumentó que no existían garantías de que luego no fuese extraditado a Estados Unidos y juzgado por la filtración de decenas de miles de documentos secretos.



El propio Assange ha confirmado en Twitter que el tribunal ha fallado en su contra y que está a la espera de la decisión sobre sus otras demandas:



Judge has ruled against the first technical point the court now expected to hear & decide on the other points.https://t.co/WTUAhNEw5d