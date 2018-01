Trump asegura que es "un genio estable"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que es "un genio estable", defendiendo además sus hábitos alimenticios y su uso de la red social Twitter.

"Soy un genio estable", ha dicho el mandatario durante una entrevista a la cadena de televisión británica ITV después de ser preguntado sobre las críticas contra él en torno a sus capacidades mentales.

"Como buena comida, realmente de algunos de los mejores cocineros del mundo. Como comida sana, y también comida rápida en ocasiones (...) Creo que como bastante bien", ha señalado.

Recientemente, el médico de la Casa Blanca Ronny Jackson manifestó que la salud de Trump es "excelente", incluidas sus "capacidades cognitivas", y seguirá siendo así, previsiblemente, durante el resto de su mandato.

La revisión médica, que se hizo a principios de enero, incluyó de forma excepcional pruebas sobre salud mental por expreso deseo de Trump. "No tengo ninguna preocupación sobre sus capacidades cognitivas", aseguró Jackson. "Las tiene intactas", recalcó.

Por otra parte, el mandatario ha señalado que a veces 'tuitea' desde la cama, aunque ocasionalmente permite que otros lo hagan por él. La cuenta @realDonaldTrump tenía hasta el domingo 47,2 millones de seguidores.

"Bueno, quizás a veces en la cama, quizás a veces en el desayuno o el almuerzo o cuando sea, pero en general durante primera hora de la mañana, o durante la noche, cuando puedo hacer cualquier cosa, pero estoy muy ocupado durante el día, horas muy largas. Estoy ocupado", ha explicado.

"A veces solo le dicto algo verdaderamente rápido y se lo doy a alguien de mi equipo para que lo publique", ha explicado, al tiempo que ha resaltado que "recibe mucho correo de simpatizantes" de Reino Unido. "Ellos aman mi sensación de seguridad, aman lo que estoy diciendo sobre muchas cosas diferentes", ha sostenido.

En la citada entrevista ha argumentado que necesita las redes sociales para comunicarse con los votantes en una era que ha bautizado como la de las noticias falsas.

"Si no tengo esa forma de comunicación no me puedo defender", ha señalado. "Recibo muchas noticias falsas, muchas noticias que son muy falsas o inventadas", ha remachado.