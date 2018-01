Cae un meteorito en EEUU y provoca un leve terremoto

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó este miércoles la caída de un meteorito y un temblor de intensidad 2 en la escala Ritcher como consecuencia en las afueras de Detroit (Michigan). Un hecho que sorprendió a conductores y vecinos que no dudaron en inmortalizar, pese al miedo de algunos, el momento para compartirlo en sus redes sociales incluso antes de que el servicio americano anunciase el fenómeno natural.







"Todo el patio comenzó a volverse más brillante, algo naranja amarillento, como una bombilla, luego se volvió negro ...", dijo a 'Detroit News' Mike Tarkowski, un vecino de Milford. "Fue algo grande y estaba en el aire", añadió.



"Fui a girar con el coche y noté que una bola de fuego se inclinaba. Simplemente estalló en un montón de chispas". Ni siquiera sabía qué pensar", declaró otro vecino de la zona, Danny McEwen, al mismo espacio de noticias.





Possible meteor event near Canton, MI....Camera 2 clip happened around 8:08pm pic.twitter.com/WbknbumEdi