Trump: "Soy un genio"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a responder a las acusaciones de incapacidad mental vertidas en el reciente libro 'Fire and Fury', de Michael Wolff, describiéndose en Twitter como un "genio" caracterizado por su "estabilidad".



"He ido de hombre de negocios de MUCHO éxito a estrella de la televisión a presidente de Estados Unidos (en mi primer intento). Creo que me acredita no solo como listo, sino como un genio... ¡Y un genio muy estable, además!", ha escrito.





....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star.....