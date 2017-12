Cuatro heridos en un intento de atentado en una estación de autobuses de Manhattan

Una explosión ha sacudido este lunes Port Authority, una de las principales estaciones de autobuses de Manhattan, en lo que el alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, ha considerado un "intento de ataque terrorista", que solo ha dejado cuatro heridos, incluido el supuesto autor, que ha sido detenido, pero que ha desatado el caos en Nueva York.



La explosión se ha producido en torno a las 7.45 (hora local) en Port Authority, un gran intercambiador de transporte que combina autobús y metro y por el que a diario pasan unas 230.000 personas. "Ha sonado como si vinieran del metro", ha contado Francisco Ramírez, un usuario, a CNN. La Policía ha confirmado después este detalle.



El comisario James O'Neill ha explicado en una rueda de prensa que un hombre identificado como Akayed Ulá, de 27 años, ha detonado una bomba casera de baja potencia que llevaba atada al cuerpo. Ulá ha sido detenido y se encuentra en el Hospital Bellevue, donde está siendo tratado por los cortes y las quemaduras que ha sufrido en abdomen y manos.







Las autoridades no ofrecieron detalles sobre el sujeto, que medios locales aseguran es originario de Bangladesh. Tampoco confirmaron versiones acerca de que Ullah, que quedó detenido, lanzó gritos en favor del Estado Islámico (EI).



De Blasio, en la misma comparecencia pública, ha calificado lo ocurrido como un "intento de ataque terrorista", una valoración en la que han coincidido tanto O'Neill como el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que ha tachado de "amateur" el artefacto explosivo utilizado.



Además de Ulá, otras tres personas han resultado heridas, aunque ninguna presenta lesiones graves, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de Nueva York.





UPDATE: CCTV footage of the moment of explosion inside the transit tunnel in Manhattan pic.twitter.com/iBLlGvk6n5

Momento de la explosión. Vídeo. Twitter: @News_Executive

Update regarding explosion at 42nd St and 8th Ave, in subway: One male suspect is in custody. No injuries other than suspect at this time. Avoid the area. Subways bypassing #PortAuthority and Times Square Stations. Info is preliminary. pic.twitter.com/bEAdjq8mYc