Alemania vota hoy con Merkel como gran favorita

Los colegios electorales en Alemania abrieron hoy a las 6:00 GMT para unos comicios generales en los que 61,5 millones electores están llamados a votar para elegir a sus representantes en el Parlamento y su futuro Gobierno. Los colegios cerraran sus puertas a las 18.00 (16.00 GMT) e inmediatamente después se conocerán los primeros sondeos a pie de urna.

Sólo cinco partidos de los 42 que presentan candidatos tuvieron escaños en el Bundestag (Cámara Baja) en la legislatura que acaba: la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel, su hermanada Unión Socialcristiana (CSU) de Baviera, el Partido Socialdemócrata (SPD), La Izquierda y Los Verdes. Además de la entrada de la de la ultraderechista AfD, los sondeos vaticinan el regreso a la cámara de los liberales del FDP.

Merkel, durante un acto de campaña este viernes. REUTERS

Si se cumplen los pronósticos de las encuestas Merkel tendrá que volver a formar coalición para gobernar y probablemente estará ante la alternativa de continuar con la gran coalición con el Partido Socialdemócrata (SPD) o formar una alianza tripartita por el FDP, considerado como el socio natural de la CDU, y Los Verdes.

Esa coalición tripartita sería algo inédito a nivel federal pero a nivel regional existe actualmente en el estado federado de Schleswig-Holstein (norte de Alemania). Se espera que las negociaciones para formar el próximo gobierno ya que hay obstáculos tanto para una continuación de la gran coalición como para la formación de una alianza tripartita.

Schulz, en su último mítin de cierre de campaña en Berlín. REUTERS

Los dos grandes partidos han señalado durante la campaña que su intención no es continuar con la gran coalición, fórmula que suele considerarse como un último recurso si otras alianzas no son viables. Además, al SPD no le resultaría fácil volver a convencer a sus bases de la conveniencia de continuar como socios minoritarios en un gobierno presidido por Merkel. De otro lado, ante todo en el FDP hay resistencias a entrar a formar parte de un gobierno en el que también estén Los Verdes.

La ultraderecha podría volver al Bundestag

La incógnita de estas elecciones reside no tanto en el vencedor como en el escenario a posteriori con la presencia de un partido ultraderechista en los escaños del Bundestag por vez primera desde 1961.

Este partido es Alternativa para Alemania (AfD), una formación de recentísima aparición, en 2013, que ha conseguido aglutinar diversos movimientos xenófobos sumergidos durante décadas en el país, y que ahora salen a la luz bajo un aura de supuesta respetabilidad.

El AfD tiene garantizada la entrada al rebasar el 5 por ciento mínimo de votos necesario para contar con presencia parlamentaria pero su resultado final está todavía en el aire. Se cree, según los sondeos, que podrían alcanzar un 12 por ciento de los votos.

Sea cual sea el resultado, AfD quedará completamente excluido de las conversaciones postelectorales donde se decidirá la futura coalición de Gobierno liderada por el partido de Merkel. En este sentido, hay que ver el resultado que obtendrá el que será segundo partido más votado, los Socialdemócratas (SPD) que lidera el ex presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y que actualmente son socio menor de la actual coalición.