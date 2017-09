El primer ministro de Dominica: "Hemos perdido todo"

El primer ministro de Dominica, Rooselvelt Skerrit, aseguró hoy que su país lo ha "perdido todo" y que la "devastación es generalizada" tras el paso del huracán María, que alcanzó la categoría 5 al atravesar esta pequeña isla antillana, aunque después ha perdido fuerza.



Skerrit, que tuvo que ser rescatado después de que su casa sufriera graves daños, explicó en su cuenta de Facebook que teme que al amanecer se confirme que hay muertos y personas heridas "como resultado de los probables deslizamientos de tierra provocados por las lluvias persistentes".



"Me han rescatado", precisó el primer ministro, antes de avisar de que se encontraba "a merced del huracán. La casa se está inundando".



"Hasta ahora hemos perdido todo lo que el dinero puede comprar y reemplazar", dijo en su mensaje.



Los "vientos han barrido los techos de casi todas las personas con las que he hablado o que me han contactado. El techo de mi propia residencia oficial fue uno de los primeros en salir volando y esto aparentemente provocó una avalancha de techos en la ciudad y en el campo", dijo Skerrit.







Desalojos y toque de queda

El mandatario de Dominica agregó que no se siente realmente preocupado por los daños físicos ocasionados por el huracán, sino que su prioridad era "rescatar a los atrapados y asegurar la asistencia médica para los heridos" por este fenómeno que calificó de "alucinante" y "duro, duro, duro"."Necesitaremos ayuda, (...) necesitaremos ayuda de todo tipo. Es demasiado pronto para hablar de la situación de los puertos marítimos, pero sospecho que no estarán operativos durante unos días", vaticinó."Por ello,con servicios de helicópteros, ya que personalmente estoy deseando ver y determinar qué es lo que se necesita", añade en otro momento del mensaje.El primer ministro ordenó el desalojo de las zonas próximas al mar susceptibles de inundarse y no descartó imponer el toque de queda en la isla "en caso de ser necesario".A lo largo de la jornada los ciudadanos de Dominica habían invadido los supermercados donde muchos bienes de primera necesidad estaban ya agotados; mientras que losPese a que los medios locales indicaron que María era el peor huracán que ha pasado por Dominica, el primer ministro precisó que hace 38 años el ciclón David, también de categoría 5, "despojó de gran parte de su naturaleza a la isla" con vientos de más de 281 kilómetros por hora yLa semana pasada, Dominica ya sufrió los efectos el huracán Irma que asoló gran parte del Caribe y el estado de Florida, en Estados Unidos.