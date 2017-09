Un atentado terrorista en un tren del Metro de Londres causa varios heridos

Varios pasajeros han resultado heridos con quemaduras en el rostro por una explosión ocurrida hoy en un tren del Metro de Londres en la estación de Parsons Green, en el suroeste de la capital británica.



La policía ya ha informado de que esta explosión se está investigando como un acto terrorista.



La estación ha sido cerrada y la línea District Line, a la que corresponde Parsons Green, ha sido suspendida.



Según imágenes de las televisiones, un contenedor blanco explotó en uno de los vagones de un tren, que se dirigía hacia el norte, con destino al centro de la ciudad británica.





???? LONDON: Injured passengers receive treatment following 'explosion' at Parsons Green station (Images: @fzc77) pic.twitter.com/1lz4Jpe62v — Keith Walker (@KeithWalkerNews) 15 de septiembre de 2017

We are aware of reports on social media RE #ParsonsGreen. We will release facts when we can - our info must be accurate — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 15 de septiembre de 2017

At #ParsonsGreen, lots of ambulance, fire and police activity. Tube stopped. Lots of worried people. pic.twitter.com/lhMyJwwWC4 — Ed Johnson (@EdzJohnson) 15 de septiembre de 2017

La explosión, en imágenes

El Gobierno pide "calma"

"Estamos al tanto de un incidente en Parsons Green. Los agentes están en el lugar. La estación está cerrada", señaló la Policía del Transporte de Londres.Por su parte, Transport for London (TfL), que opera el Metro de la capital británica, señaló quey pidió a los pasajeros que normalmente utilizan la línea District Line que busquen otras alternativas de transporte.Los servicios de emergencia británicos han acudido a la estación, ubicada en una de las principales líneas del Metro de Londres, después de que se produjera el incidente a las 07.21 GMT.incluso ambulancias, agentes de respuesta de incidentes y un equipo especializado en sustancias peligrosas", señaló Natasha Wills, portavoz del Servicio de Ambulancias de Londres.Numerosos pasajeros señalaron que escucharon gritos y forcejeos entre la gente que trataba de utilizar las escaleras para salir de la estación.dijo a los medios Richar Aylmer-Hall, un hombre de 53 años que viajaba en un tren cuando se produjo el incidente.escuchando lo que parecía ser una explosión. Hubo mucho pánico", dijo Riz Lateef, que estaba en Parsons Green.Otro testigo, de nombre Sham, declaró que vio a un hombre con toda la cara ensangrentada y que había gente llorando.. Vi a un tío con la cara cubierta de sangre. Nunca vi algo así", añadió.Mientras, el ministro británico de Exteriores,, pidió hoy "calma" y subrayó la importancia de "no especular" sobre la naturaleza de la explosión.En una declaración a los medios, el jefe de la diplomacia británica dijo quey pidió a la población que continúe con su vida normal."Me temo que la información es limitada y es realmente importante no especular en este momento. Obviamente, todo el mundo debería mantener la calma y seguir con su vida de manera normal, lo más normal posible", agregó el ministro."Por lo que yo sé,que opera el Metro), están en ello y nos mantendrán informados a través de sus páginas web en cuanto tengan información", precisó Johnson.Por su parte, un portavoz de la residencia oficial de Downing Street señaló que la primera ministra británica, Theresa May, está "recibiendo información" sobre la situación en Parsons Green. May presidirá esta tarde una reunión del comité de emergencia Cobra para tratar del atentado.