El huracán Irma deja tres muertos y más de un millón de hogares sin luz en Florida

El huracán Irma proseguía hoy su imparable avance hacia el territorio continental de Florida (EEUU), donde sus efectos se sentían varias horas antes de su llegada en forma de inundaciones, subida del nivel del mar y poderosos vientos de 215 kilómetros por hora, con ráfagas incluso mayores.



Hasta ahora han muerto al menos tres personas en Florida a consecuencia de las adversas condiciones climatológicas provocadas por Irma, actualmente un huracán de categoría 4 que ha dejado ya sin electricidad a más de 1,5 millones de hogares en este estado.



Antes de llegar a Florida y con categoría 5, el ciclón causó una treintena de muertes y cuantiosos daños materiales a su paso por el Caribe.



Después de haber pasado el sábado por Cuba y de tocar tierra hoy en los Cayos de Florida, Irma avanzaba hacia el norte con una velocidad de traslación de 15 kilómetros por hora y se encontraba a 125 kilómetros al sursureste de Naples y a 180 kilómetros al sursureste de Ft. Myers, en la costa suroeste de Florida, según el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU.





Devastación provocada por el huracán Irma en las Islas Vírgenes.

Construction crane boom and counterweight collapse from #HurricaneIrma in downtown #Miami (right side of video) https://t.co/6LKpEo7Uvw