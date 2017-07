Macron recibe a Trump con honores militares

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió hoy en París con honores militares a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el inicio de una visita de alto contenido simbólico, que concluirá mañana tras asistir al desfile de la Fiesta Nacional.



Trump y su esposa, Melania, fueron acogidos por la pareja Macron a la entrada de los Inválidos, en cuyo interior, y en presencia solo de los dos presidentes, la Guardia Republicana interpretó los respectivos himnos nacionales.



Los mandatarios francés y estadounidense pasaron revista a las tropas y proseguirán la sesión con una visita a las tumbas de Napoleón y del mariscal francés Ferdinand Foch, comandante de los ejércitos aliados en la Primera Guerra Mundial (1914-1919).



Antes de este encuentro, Trump, quien llegó hoy a París, se reunió en la embajada estadounidense con responsables militares de su país, mientras que la primera dama visitó el hospital Necker, donde habló con algunos niños ingresados.







Melania and I were thrilled to join the dedicated men and women of the @USEmbassyFrance, members of the U.S. Military and their families. pic.twitter.com/ZSdsJ0Bsbl