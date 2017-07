Rajoy, "feliz" por la salida de la cárcel de López

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha expresado hoy su satisfacción por la salida de prisión del opositor venezolano Leopoldo López.



López ha abandonado hoy la cárcel y ha pasado a estar en una situación de "arresto domiciliario". Tras conocer la noticia, Rajoy, que se encuentra en Hamburgo participando en la cumbre del G20, lanzó un mensaje en su cuenta de Twitter.



"Feliz de que Leopoldo López haya vuelto a casa con Lilian Tintori y sus hijos. Me alegro también por sus padres", ha escrito el jefe del Ejecutivo.





Feliz de que @leopoldolopez haya vuelto a casa con @liliantintori y sus hijos. Me alegro también por sus padres. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 8 de julio de 2017

Hay que felicitarse porque Leopoldo pueda estar en casa con su familia, es un paso adelante. Aún quedan muchos presos políticos en Venezuela — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 8 de julio de 2017

Leopoldo está hoy con su familia, pero bajo arresto domiciliario. Exigimos su libertad, y la de todos los presos políticos venezolanos. https://t.co/c4zDb7VKG4 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 8 de julio de 2017

Alberto Garzón tilda de "golpista" a López

La liberación del golpista Leopoldo López es una buena noticia si contribuye a la paz y al diálogo en Venezuela. Ojalá así sea. — Alberto Garzón (@agarzon) 8 de julio de 2017

1/Libre no,bajo arresto domiciliario.

2/Preso político,no golpista.

3/Golpista vuestro héroe Chávez https://t.co/aa4tIMIPmJ — Toni Cantó (@Tonicanto1) 8 de julio de 2017

Asociación Civil Venezolanos en España

También el secretario general del PSOE,, ha expresado su alegría por la liberación, aunque ha recordado que en Venezuela todavía hay muchos presos políticos.Por su parte, elha considerado que la liberación del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, ahora bajo arresto domiciliario, "es un paso hacia las elecciones libres en Venezuela"."Satisfecho tras saber que @leopoldolopez dormirá junto a @liliantintori tras 3 años de encierro. Un paso hacia elecciones libres #Venezuela", ha escrito Dastis en Twitter.Elha mostrado también su satisfacción por la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de ofrecer a Leopoldo López la posibilidad del arresto domiciliario. Asimismo, ha destacado que es positivo que "se den los pasos que normalicen la situación política e institucional" en Venezuela.En respuesta a las preguntas de los periodistas en el marco de la Universidad de verano de Podemos, Errejón ha confiado en que poco a pocoFinalmente, ha pedido a los dirigentes políticos españoles que "tengan más responsabilidad y que no se comporten como incendiarios y ayuden a la normalización política e institucional".Desde Ciudadanos,ha reclamado la libertad de todos los presos políticos. "Leopoldo está hoy con su familia, pero bajo arresto domiciliario. Exigimos su libertad, y la de todos los presos políticos venezolanos", ha escrito Rivera en Twitter.Mientras, elha manifestado su deseo de que la salida de la cárcel de Leopoldo López, ha quien ha tildado de "golpista", sirva para contribuir a "la paz y el diálogo en Venezuela"."Ojalá sea así", ha dicho en su cuenta de Twitter, en un mensaje al que el diputado de Ciudadanosha respondido llamándoles "miserable".Mientras, else ha mostrado hoy sorprendido por la liberación de Leopoldo López y ha recordado las palabras del opositor rechazando el encarcelamiento domiciliario.En declaraciones a Efe, Pérez Levy ha explicado quepero que no estaban informados de la situación. "Conocíamos que Zapatero estaba haciendo gestiones y la propuesta de arresto carcelaria desde hace un año y medio", ha relatado.En este sentido, ha recalcado quey ha reconocido que es una alegría la libertad de un "preso injustamente encarcelado". "Queremos conocer los detalles de la propia voz de Leopoldo, su posición siembre había sido muy firme: que si él salía, salían todos los presos políticos", ha recordado.Asimismo, ha subrayado que desea conocer los "términos en general" de esta liberación, siaunque ha insistido que siempre "aplaudimos que un preso político salga".Preguntado por la situación en Venezuela, ha opinado que esta liberación pone un "nuevo cariz al panorama", aunque la "situación es irreversible" con la petición de elecciones generales.Por otra parte, el presidente de la agrupación ha dicho que ayer por la noche habló con un diputado de la Asamblea Nacional y que "ni ellos" esperaban este desenlace.