Trump critica la actividad "desestabilizadora" de Rusia

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó hoy que su país está "comprometido" con la defensa del centro y este de Europa, y criticó la actividad "desestabilizadora" de Rusia en el continente.

En una rueda de prensa en Varsovia junto a su homólogo polaco, Andrzej Duda, Trump destacó también que Polonia es uno de los pocos países que cumple con sus obligaciones financieras con la OTAN.

Trump reconoció haber sido "muy duro" con los aliados de la OTAN que no gastan el 2 % de su producto interior bruto (PIB) en Defensa, pero indicó que ahora -gracias a su insistencia- el dinero está fluyendo hacia la Alianza Atlántica.



Acusa a Obama de inacción frente a Rusia

El presidente de EEUU acusó a su predecesor, Barack Obama, de haber sabido de la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses y de no haber hecho nada porque creía que la candidata de su partido, Hillary Clinton, iba a ganar.

Cree que efectivamente Rusia "y otros" países y personas interfirieron o pudieron interferir en el proceso electoral.

"La razón" por la que Obama no hizo "nada" es "porque pensaba que iba a ganar Clinton", aseguró Trump, que agregó que si el anterior presidente hubiese pensado que él iba a ganar los comicios presidenciales de noviembre, sí que hubiese actuado.

Obama fue avisado en agosto pasado por la CIA (servicios secretos) de las actividades rusas, tuvo tiempo para tomar cartas en el asunto hasta las elecciones, pero "no hizo nada", insistió Trump.

A su juicio, no se trata de que su predecesor no actuase porque estaba lleno de dudas al respecto, sino que decidió por motivos partidistas no hacer nada para favorecer a Clinton.

"No creo que se quedase atrapado" por las dudas, apostilló Trump.

Por primera vez, el presidente de EEUU dio credibilidad a la tesis de que Rusia trató activamente de interferir en el resultado de las elecciones presidenciales (a favor de Trump) tras haber recibido informes de sus servicios de espionaje.

"Habrá que hacer algo" con Corea del Norte



Donald Trump advirtió que habrá "consecuencias" por la "muy mala" y "peligrosa" conducta de Corea del Norte, y afirmó que "habrá que hacer algo" al respecto.

Trump dijo que no quiere que Corea del Norte se convierta en una nueva Siria y pidió a las naciones aliadas que se sumen no sólo a combatir el terrorismo yihadista, sino también la amenaza de Corea del Norte.

Trump agregó que la administración estadounidense está analizando varias respuestas "severas" a la actitud de Pyongyang, pero no quiso entrar en detalles al ser preguntado sobre una posible reacción militar de Washington contra Corea del Norte.

"Yo no dibujo líneas rojas", aseguró Trump, que recordó el "gran error" que supuso para su antecesor, Barack Obama, trazar la línea roja de las armas químicas en Siria, porque a su juicio después no actuó consecuentemente cuando se probó su uso por parte del régimen del presidente sirio, Bacha al Asad.

Lo que si subrayó es que EEUU va a "hacer algo" frente a un comportamiento que tachó de "vergonzoso".