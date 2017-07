Corea del Norte desafía a EEUU lanzando su misil más potente

Corea del Norte realizó hoy un nuevo ensayo con misiles balísticos, disparando un proyectil en dirección al Mar de Japón (llamado "Mar del Este" en las dos Coreas), según detalló a Efe un portavoz del Ministerio de Defensa surcoreano.



La prueba se realizó en torno a las 09.40 hora surcoreana (00.40 GMT) desde la provincia de Pyongan del Norte y el proyectil recorrió aproximadamente 930 kilómetros, detalló el portavoz.



El misil balístico voló a una altura "muy superior" a los 2.500 kilómetros, informó el Ministerio japonés de Defensa, lo que supondría la mayor alcanzada por un proyectil norcoreano de este tipo.Se cree que puede tratarse de un misil de alcance intermedio, aunque el ejército surcoreano se encuentra aún analizando todos los datos disponibles.



El ensayo fue realizado en torno a la base aérea de Panghyon, donde el pasado 12 de febrero el ejército norcoreano disparó por primera vez su nuevo misil Pukguksong-2, también conocido como KN-15, con un alcance estimado de unos 3.000 kilómetros.



El presidente surcoreano, Moon Jae-in, convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional en Seúl a raíz del lanzamiento.



Por su parte, el ministro portavoz del Gobierno japonés, Yoshihide Suga, dijo en rueda de prensa que se cree que el proyectil cayó en aguas de su Zona Económica Especial (EEZ), que se extienden a unos 200 kilómetros de las costas del archipiélago.



El primer ministro japonés, Shinzo Abe, calificó esta última prueba de misiles de "inaceptable" y estimó que "claramente muestra que la amenaza (norcoreana) se está acrecentando".



Este ensayo armamentístico norcoreano, el primero desde el pasado 8 junio cuando Pyongyang disparó un misil de crucero, se produce justo después de que Moon Jae-in y el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunieran la pasada semana en Washington para tratar la problemática del régimen.



Durante el encuentro ambos condenaron los insistentes ensayos armamentísticos del régimen de Pyongyang aunque dejaron la puerta abierta al diálogo.







