Al menos un muerto por un tiroteo en un hospital de Nueva York

El presunto responsable de un tiroteo registrado este viernes en un hospital de Nueva York ha muerto dentro del centro médico, confirmaron fuentes policiales.



La información fue facilitada por Peter Donald, uno de los portavoces de la Policía de Nueva York. "El autor de los disparos ha muerto en el hospital", agregó la fuente desde su cuenta de la red social Twitter.





One shooter is deceased at the hospital. https://t.co/qgRQdwd33j