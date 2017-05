Atentado en Mánchester: La historia que hay detrás de cada víctima

El atentado de Mánchester deja 22 víctimas mortales, algunas de ellas personas muy jóvenes que acudían por vez primera a un concierto. Estos son algunos de los datos que han trascendido en los medios británicos acerca de los fallecidos.





Soulmate doesn't even come close. Come back to us Martyn so we can watch last nights Corrie together ?? pic.twitter.com/cXbehUgoxc