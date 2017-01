Un terremoto de 5,3 grados sacude el centro de Italia y se deja sentir en Roma

Un terremoto de magnitud 5,3 en la escala de Richter se registró hoy en el centro de Italia a las 10.25 hora local (09.25 GMT) y se sintió en las regiones de Lazio, Los Abruzzos y Las Marcas y también en Roma.



Según el Instituto de Geofísica y Vulcanología italiano (INGV) el epicentro fue detectado entre las localidades de Montereale, Capitignano, Campotosto, en la provincia de L'Aquila, en la región de los Abruzzos, y Amatrice, provincia de Rieti, en el Lacio.



El seísmo se produjo a una profundidad de 9 kilómetros, añadió el INGV.





M5.4 #earthquake (#terremoto) strikes 111 km NE of #Roma (#Italy) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/CNieSBQXOh