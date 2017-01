Trump cree que Rusia y China no volverán a atacar a EEUU cuando él sea presidente

Donald Trump afirmó que Estados Unidos está sufriendo ciberataques de "todo el mundo", "ya sea Rusia, China o cualquiera". Aun así, el presidente electo dijo que esto "nunca volverá" a ocurrir a partir de que él llegue a la Casa Blanca.



También expresó la necesidad de reconstruir los lazos con Rusia respecto a la "horrible" relación que existe actualmente. "Rusia puede ayudarnos a luchar contra el Estado Islámico", agregó Trump en su primera rueda de prensa tras las elecciones del pasado noviembre.



Trump reconoció hoy que Rusia estuvo detrás de los ciberataques realizados en el proceso electoral. "'Hackear' es malo, no tendría que haber ocurrido", afirmó Trump en una rueda de prensa en Nueva York, refiriéndose a los informes de inteligencia que indican que los ataques cibernéticos rusos pudieron beneficiar al aspirante presidencial republicano.



"Sobre el 'hackeo', creo que fue Rusia", agregó, en una posición que cambia opiniones anteriores en las que se mostraba reacio a aceptar que Rusia estuviera detrás de estas acciones de pirateo informático, que afectaron especialmente al bando demócrata.



El magnate ha criticado también las "noticias falsas" publicadas en las últimas horas sobre él y ha deslizado que, "quizás", la información sobre el supuesto chantaje de Rusia ha procedido de los servicios de Inteligencia norteamericanos.



Trump ha dicho que las informaciones "no tienen sentido" y, por este motivo, ha asegurado que "es algo que no se tendría que haber escrito nunca". En este sentido, ha asegurado que es una "mancha" en el historial de cadenas como CNN y ha achacado la publicación a "gente enferma".





Informes de la Inteligencia de EEUU aseguran que Rusia tendría información para chantajear a Trump.

Contra las agencias de inteligencia: "¿Vivimos en la Alemania nazi?"

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? „ Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de enero de 2017

Suprimir el 'Obamacare'

Un muro que "pagará México"

"Voy a ser el mayor productor de empleos que Dios ha creado"

Trump manda callar a un periodista durante su rueda de prensa. Vídeo: Agencia ATLAS . Foto: EFE.

El presidente electo de EEUU aseguró, poco antes de su discurso, que el Gobierno ruso nunca ha tratado de chantajearle con información comprometedora sobre su vida privada y financiera.Medios estadounidenses como la CNN, The Washington Post y The New York Times publicaron ayer información basada en un informe de inteligencia según el cualposee datos comprometedores suficientes como para "chantajear" a Trump. El informe, que se encuentra ahora en manos de las agencias estadounidenses, fue entregado la semana pasada tanto a Trump como al todavía presidente,"Rusia nunca ha tratado de utilizar su influencia sobre mí. ¡No tengo nada que ver con Rusia:!", reaccionó Trump en la red social Twitter."Las agencias de inteligencia nunca deberían de haber permitido que esta noticia se 'filtrara' al público. El último disparo ha siDo contra mí.", añadió hoy Trump, quien ya anoche tildó el informe de "noticia falsa" y consideró que era producto de una "total caza de brujas política".Trump ha subrayado quey ha anunciado que los republicanos intentarán derogarla inmediatamente para hacerle un favor a los demócratas.En este sentido, ha dicho que "lo más sencillo" sería dejar que el Obamacare "implosionase" en 2017, en la medida en que no puede subsistir con su normativa actual. "Podíamos limitarnos a sentarnos y criticar", ha argumentado. ". Vamos a prestarles un gran servicio", ha añadido.Trump ha anunciado que, en cuanto sean confirmados los miembros de su Gobierno, se presentará un plan para "derogar y sustituir" la reforma sanitaria, de tal forma que Estados Unidos pueda tener "una sanidad mucho menos costosa y mucho mejor". El magnate no ha ofrecido detalle alguno sobre este plan.Trump insistió, además, en quey dijo que ese país terminará pagándolo, ". "No quiero esperar año y medio para hacer un acuerdo con México", afirmó Trump sobre su intención de urgencia de la construcción de un muro entre México y Estados Unidos, uno de sus principales lemas de campaña. "México pagará por el muro", insistió.Aun así, Trump dijo tener "respeto" por el pueblo de México y su Gobierno, y aseguró que las autoridades mexicanas "no tienen la culpa de lo que está ocurriendo" con la migración ilegal, agregó el presidente electo de Estados Unidos en una rueda de prensa en Nueva York.Trump no detalló de qué forma México va a "reembolsar" a Estados Unidos porEl presidente electo de Estados Unidos,, aseguró hoy que va a ser "".Trump dijo que en las próximas semanas se anunciaránsobre empresas que van a expandir sus operaciones en el país y recordó los planes dados ya a conocer por compañías como Ford."Creo que muchas industrias van a volver (a EEUU)", afirmó el magnate en una conferencia de prensa en Nueva York.Trump dijo hoy quey a un colaborador, pero no liquidará sus activos en la empresa. Recordó que si quisiese podría seguir dirigiendo su compañía mientras esté en la Casa Blanca, aseguró en una rueda de prensa que sus hijos no discutirán las decisiones empresariales con él.Su abogada, Sheri Dillon, explicó además que la empresa de Trump no establecerá nuevos negocios en el extranjero durante su presidencia y que las operaciones domésticas serán objeto de una escrupulosa supervisión para evitar conflictos de intereses.