Cinco muertos en el ataque al aeropuerto de Florida

Las autoridades de Florida han desmentido que haya habido un segundo tiroteo en el aeropuerto de Fort Lauderdale, después de que la Dirección de Seguridad en el Transporte (TSA, por su sigla en inglés), informase en Twitter de un nuevo tirador "activo". Fuentes oficiales sí han confirmado que al menos cinco personas murieron y ocho resultaron heridas, después de que una persona, que ya fue detenida, abriese fuego en la zona de recogida de equipajes, informaron medios locales.



El presunto responsable del primer tiroteo ha sido identificado por las autoridades como Esteban Santiago, según varias fuentes que confirman que el sospechoso portaba una identificación militar. Fuentes citadas por CBS News han confirmado que Santiago sería el hombre que está bajo custodia de las fuerzas de seguridad tras los disparos. La cadena ha asegurado que este sospechoso es natural de Nueva Jersey.



Según el senador Bill Nelson y otras fuentes citadas por medios como CBS News, Santiago tiene 26 años, es natural de Nueva Jersey y portaba en el momento del crimen una tarjeta de identificación militar. La Policía local ha asegurado que llegó al aeropuerto en un vuelo procedente de Canadá y había facturado el arma con la que perpetró los disparos.



Agentes del FBI y detectives de la oficina del sheriff han comenzado ya con los interrogatorios, con el objetivo de conocer unas motivaciones que todavía no han trascendido. Las autoridades sospechan que Santiago actuó solo.



La confusión se adueñó de la situación después de que se informase de un segudo tiroteo, pese a que la alcaldesa del citado condado, Barbara Shareif, asegurase que no hay pruebas de que el autor de los disparos haya "actuado en complicidad con otros". El tiroteo se produjo a las 12.55 hora local (17.55 GMT) en la zona de recogida de equipajes de la terminal 2, donde el autor fue reducido por agentes y se encuentra detenido.



Un testigo citado por la la cadena NBC News ha asegurado que el tirador disparó aparentemente al azar contra las personas que se encontraban en la zona de recogida de equipajes.



La citada terminal ha sido desalojada, así como las zonas próximas a las puertas D4 y D5 del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, al norte del Miami. Los primeros instantes tras el tiroteo han dejado escenas de pánico, como se aprecia en el siguiente vídeo.



Atención: el vídeo contiene imágenes que pueden herir la sensibilidad.







Canales de televisión locales mostraron imágenes en las que se ve a agentes de policía parapetados ante la sospecha de que estuviese teniendo lugar otro tiroteo, lo que llevó a docenas de personas que estaban en las pistas a correr para buscar refugio.



Aunque en un primer momento se mantuvo la actividad en el aeropuerto, desde donde despegaron aviones, finalmente las autoridades ordenaron la suspensión de su funcionamiento, mientras que en los cercanos aeródromo y puerto de Miami aumentaron las medidas de vigilancia.





The police said there is one shooter and five victims.