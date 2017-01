Diez heridos y dos terroristas abatidos en un atentado con coche bomba en Turquía

Al menos diez personas han resultado heridas por un coche bomba que ha estallado este jueves junto a un tribunal en la ciudad de Esmirna, en el sur de Turquía, según informa el diario local 'Sabah'.



Según la agencia de noticias oficial Anatolia, tres presuntos terroristas han intentado entrar en el edificio, desencadenando un tiroteo en el que la Policía ha abatido a dos y busca a un tercero.



El coche bomba ha estallado junto a un puesto policial frente al tribunal, el principal de la provincia de Esmirna, en la entrada usada por jueces y fiscales.



Hasta el lugar de los hechos, donde hay un coche en llamas, se han trasladado ya los equipos de emergencia. Los heridos han sido evacuados al hospital universitario Ege.









#BREAKING Blast reported in Izmir, third most populated city in Turkey. UNCONFIRMED reports say two cars exploded pic.twitter.com/SusbslBGce