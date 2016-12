Alemania busca al autor del atentado terrorista en Berlín, reivindicado por el ISIS

El Estado Islámico ha reivindicado la autoría del atentado perpetrado el lunes por la noche contra un mercado navideño en Berlín, según ha informado este martes la agencia de noticias Amaq, vinculada a la organización terrorista.

El grupo que dirige Abu Bakr al Baghdadi ha asegurado que el conductor del camión que se empotró contra el mercado navideño era "un soldado del califato".

En un breve comunicado publicado en su página web, la agencia Amaq señaló que la operación responde a "los llamamientos a atacar a los ciudadanos de los países (que integran) la coalición internacional" que actúa contra el EI en Siria y en Irak.

Amaq suele informar sobre la autoría de los atentados perpetrados por el grupo yihadista o por los denominados "lobos solitarios" que realizan ataques inspirados por la ideología de la organización radical.



En su último mensaje de audio, el nuevo portavoz del EI, identificado como Abi al Hasan al Muhayir, pidió a sus seguidores que atacaran a "los infieles en sus hogares, mercados y calles, hagan temblar la tierra bajo sus pies, amarguénles la vida para que estén preocupados (...)".

Anteriormente, el grupo había llamado a atentar en los países que, en el marco de la alianza militar liderada por Estados Unidos, bombardean a los yihadistas en territorio iraquí y sirio.

Mientras, la policía alemana sigue buscando al autor del ataque, huido y tal vez armado, tras quedar en libertad el único detenido. Se trata del joven paquistaní de 23 años arrestado la misma noche del lunes a dos kilómetros del lugar de los hechos, que había entrado en Alemania hace un año por Baviera tras cruzar la ruta de los Balcanes, como tantos de los 1,2 millones de refugiados llegados al país desde principios de 2015.

Ya antes habían empezado a surgir las dudas en torno a su implicación en el atentado, admitidas por el ministro del Interior, Thomas de Maizière, por la Policía de Berlín, la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) y la Fiscalía Federal.

La Fiscalía decidió no enviarlo a prisión ante la falta de pruebas, mientras proseguía la búsqueda del o de los responsables del ataque y también del arma con la que se disparó al hombre cuyo cuerpo se encontró en el asiento del copiloto del camión -el conductor de una empresa de transportes polaca-.

"No podemos pues excluir que el autor del atentado esté huido", reconoció en una entrevista con la segunda cadena de la televisión pública el ministro de Interior, que defendió no obstante la detención del paquistaní: "Es investigación, no un error".

Antes de conocerse la reivindicación del atentado por parte del EI, el fiscal federal, Peter Frank, había avanzado que todos los indicios apuntaban a un "atentado con trasfondo terrorista", aunque apenas se sabía a ciencia cierta que, según los testigos, una persona se bajó del camión tras los hechos y huyó.

El refugiado paquistaní fue detenido por una llamada de un ciudadano que vio huir a un sospechoso del lugar de los hechos, le siguió y advirtió a la policía por su teléfono móvil de su ruta.



El arrestado tenía antecedentes por delitos menores y su petición de asilo está aún pendiente de resolución, explicó De Maizière.

A los paralelismos con el atentado de Niza se suma la elección de un objetivo "destacado y simbólico", destacó la Fiscalía, como es un mercadillo navideño igual a los que se reparten por todo el país y donde confluyen turistas y locales.



¿Qué sucedió?

Un camión a las 20:15 pm hora local (19:15 GMT) de este lunes se subió a la acera y recorrió varios metros hasta empotrarse contra el mercado navideño ubicado en la popular avenida Kurfuerstendamm, cerca de la Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm, arrollando a las decenas de personas que estaban visitándolo.

El vehículo recorrió unos 50-60 metros del tradicional mercadillo y destrozó a su paso puestos de adornos navideños y casetas de comida, mientras arrollaba a numerosos visitantes. La persona que conducía del camión se dio a la fuga.

Las fuerzas de seguridad diseñaron un amplio dispositivo de seguridad en torno al lugar y pidieron a los berlineses que permanecieran en sus casas y dejaran libres las vías de acceso para las ambulancias y los vehículos de los bomberos.

El camión



La policía de Berlín confirmó que investiga en todas las direcciones y avanzó que el camión, con matrículas polacas y cargado con vigas de acero, fue presuntamente robado en una obra en Polonia.

Ariel Zurawski, el director de la empresa a la que pertenecía el camión, de matrícula polaca, ha contado a la cadena alemana N24 que el conductor habló con su mujer por última vez a las 16.00 y que el último contacto con la compañía fue alrededor de las 12.00. La Policía de Berlín sospecha de que el camión fue robado.

Ataque similar al de Niza



La Policía de Berlín ha pedido ayuda sus colegas de Múnich, debido a la experiencia que han acumulado en este tipo de situaciones tras la ola de atentados que tuvo lugar el pasado verano en Baviera, los primeros de carácter yihadista en suelo alemán.

El pasado julio, un total de 86 personas murieron en Niza al irrumpir un camión en una zona peatonal donde se estaba celebrando una fiesta en un atentado que reivindicó poco después el Estado Islámico (EI).

Las víctimas



Según los últimos datos, murieron doce personas, pero "pocas" han sido identificadas todavía. Un total de 48 heridos fueron trasladados a hospitales de la capital, entre ellos un español, y 18 están graves.

Entre las víctimas mortales hay un varón que se encontraba en el asiento del copiloto y que murió por disparo de bala.

La policía berlinesa informó anoche de que se trataba de un ciudadano polaco, presumiblemente el conductor original del camión, pero De Maizière no difundió detalles sobre su identidad mientras se investiga cuándo pudo ser disparado.

El ministro señaló que conocen informaciones que están difundiendo diversos medios y que atribuyen el atentado al Estado Islámico, pero se negó a especular al respecto recordando que es práctica habitual del grupo terrorista atribuirse ataques.

¿Quién lleva la investigación?



La Oficina Federal de Investigación Criminal alemana (BKA) informó que asume la investigación del presunto atentado terrorista registrado.

Según informó la BKA, la Fiscalía Federal ha abierto un procedimiento y le ha encargado las investigaciones, hasta ahora en manos de la policía de Berlín, el primer organismo oficial que ha apuntado oficialmente a un "presunto atentado terrorista".

Thomas de Maizière ha ordenado que las banderas ondeen a media asta en todo el país en recuerdo de las víctimas del "ataque violento".



Refuerzo de las medidas de seguridad



La Policía de Berlín ha informado este martes de que se ha incrementado el despliegue de agentes como "medida de precaución".

Además, las autoridades han decidido el cierre de otros mercados navideños en la capital durante la jornada en consideración con las víctimas, mientras que el Ministerio del Interior ha informado de que se incrementarán las medidas de seguridad en torno a este tipo de mercados y otros actos masivos en el país.