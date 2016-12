El español herido: "El camión me dio de lleno"

El español herido en el ataque perpetrado este lunes en un mercadillo navideño de Berlín ha relatado en Twitter los momentos vividos y ha precisado que, a causa del atropello, se ha roto la tibia y peroné de una pierna y el tobillo y la cadera de la otra.



Según ha relatado en su cuenta de Twitter, la víctima, Iñaki Ellakuria, se encontraba junto a dos amigas en el mercadillo de Europa Centre cuando vio que un camión negro entraba por la calzada, arrollando todo lo que encontraba a su paso: "Un camión negro ha entrado a toda hostia, cargándose un par de casetas y arrollando a todo el mundo. Me ha arrollado y atropellado ambas piernas".





Muchas gracias a los que me habéis preguntado. El camión me ha pillado de pleno. Sólo me he roto tibia peroné (de1) tobillo (otra)y cadera.