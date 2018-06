El Hércules sigue la línea del Valencia y espera también la comprensión de Puig

La sanción a la entidad blanquiazul es de 7 millones, pero la de los de Mestalla asciende a 23,6 ?Los alicantinos arrancan hoy oficialmente la planificación del nuevo curso.

El presidente del Hércules Quique Hernández sigue esperando noticias del presidente del Consell Ximo Puig, a quien pidió una cita semanas atrás para tratar la posible sanción de 7 millones de Bruselas. El máximo responsable de la Generalitat sí que se sentó el pasado 18 de mayo con Anil Murthy, presidente del Valencia, al que mostró su «respaldo y comprensión», según fuentes del club che, en su propósito de no pagar el 5 de julio la multa de 23,6 millones y dilatar el proceso más allá del verano.

Bruselas concedió la suspensión cautelar al Elche pero no al Valencia ni al Hércules. La entidad del Rico Pérez presentó hace dos semanas un recurso de casación en el que, siguiendo la línea de argumentación franjiverde, explicaba el más que evidente riesgo de liquidación de la sociedad en el caso de que tuviera que hacer frente, el 5 de julio, al pago inmediato de 7 millones. En Segunda B no hay ingresos por televisión y esta línea le valió al Elche para obtener la cautelar, algo que necesita como agua de mayo el Hércules, aunque el fallo no llegará hasta mediados de julio aproximadamente. A la espera de esta resolución, Quique Hernández quiere pedir el amparo del presidente del Consell. Y espera el mismo trato y las mismas respuestas que recibió el presidente del Valencia, quien salió gratamente correspondido del cónclave del 18 de mayo. Según publicó el diario Levante, el club de Mestalla encontró «la comprensión y el respaldo» de Puig en su objetivo de no pagar en julio y dilatar el proceso más allá del verano. El máximo dirigente del Hércules confía en poder sentarse cuanto antes con Puig para trasladarle su inquietud y preocupación.

Paralelamente, el club cuyos hilos mueven los empresarios Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez sigue esperando también una respuesta de Hacienda. Más en concreto de su director de Recaudación Guillermo Barro, quien tampoco accede a sentarse con representantes herculanos. De hecho, ni siquiera ha contestado a la propuesta de pago enviada de manera telemática a la Agencia Tributaria hace ya tres semanas. La situación es idéntica a la de la temporada pasada, cuando el Hércules, cansado de esperar, decidió tirar por la calle del medio a principios de julio y confeccionó la plantilla con normalidad, aunque los ingresos han estado embargados durante toda la temporada. Ahora se optará por la misma decisión y, de hecho, Quique Hernández comparece este mediodía, a las 11.30 horas, para comunicar que arranca oficialmente la planificación a expensas de noticias de Hacienda y Bruselas. El fichaje del joven técnico Lluís Planagumà será el primero en anunciarse.